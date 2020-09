MLB Rays vs Marlins Box Score

Rays 5, Marlins 4 Marlins ab r h rbi bb so avg Berti 2B 4 0 1 2 1 1 .261 Marte CF 4 0 1 0 0 0 .313 Cooper 1B 4 0 0 0 0 0 .278 Aguilar DH 4 1 1 1 0 2 .270 Anderson 3B 4 0 0 0 0 3 .227 Rojas SS 3 0 0 0 1 1 .327 Chisholm PR 0 0 0 0 0 0 .000 Dickerson LF 4 1 1 1 0 0 .224 Alfaro C 4 1 1 0 0 1 .179 Brinson RF 2 1 2 0 0 0 .224 Joyce PH-RF 2 0 1 0 0 0 .269 Totals 35 4 8 4 2 8 - Rays ab r h rbi bb so avg Choi 1B 4 0 0 0 0 3 .219 Lowe 2B 4 0 0 0 0 1 .256 Wendle 3B 3 1 2 0 1 0 .269 Meadows LF 3 1 1 0 1 1 .237 Adames SS 4 0 0 0 0 4 .311 Tsutsugo DH 2 2 2 1 2 0 .209 Phillips PR-DH 0 0 0 0 0 0 .226 Margot RF 3 0 0 0 1 1 .271 Kiermaier CF 3 1 0 1 1 2 .229 Perez C 4 0 1 3 0 1 .173 Totals 30 5 6 5 6 13 - Marlins 0 0 1 1 2 0 0 0 0 -- 4 8 1 Rays 0 1 0 4 0 0 0 0 X -- 5 6 1 Marlins ip h r er bb so np era Lopez, L (3-3) 4.0 5 5 5 2 6 78 3.05 Vesia 0.2 1 0 0 2 1 24 15.00 Vincent 1.1 0 0 0 0 3 20 3.29 Bleier 1.0 0 0 0 0 1 9 3.86 Hoyt 1.0 0 0 0 2 2 19 1.93 Rays ip h r er bb so np era Fleming, W (3-0) 5.0 7 4 4 0 2 73 3.52 Thompson, H (0) 1.0 0 0 0 0 3 15 4.19 Fairbanks, H (2) 1.0 1 0 0 1 1 15 2.60 Castillo, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 11 2.30 Anderson, S (4) 1.0 0 0 0 1 1 22 0.00