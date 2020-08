Rays 4, Orioles 2 Orioles ab r h rbi bb so avg Mullins CF 4 0 0 0 0 2 .261 Santander RF 4 0 0 0 0 3 .277 Nunez 1B 4 1 2 1 0 2 .291 Ruiz 3B 4 0 0 0 0 1 .202 Alberto 2B 4 1 2 0 0 0 .311 Sisco C 3 0 1 0 0 2 .283 Urias PH 1 0 0 0 0 0 .200 Mountcastle DH 3 0 1 1 1 2 .333 Williams LF 4 0 1 0 0 1 .250 Valaika SS 3 0 0 0 0 2 .221 Totals 34 2 7 2 1 15 - Rays ab r h rbi bb so avg Brosseau 3B 5 0 1 0 0 2 .318 Diaz DH 4 0 1 0 0 2 .300 Lowe 2B 3 0 0 0 1 1 .295 Adames SS 4 0 1 0 0 0 .293 Martinez 1B 3 1 0 0 0 0 .239 Kiermaier CF 1 0 0 0 0 0 .228 Renfroe RF 4 2 1 2 0 0 .171 Margot CF-LF 3 1 2 1 1 1 .304 Tsutsugo LF 3 0 1 0 0 2 .184 Perez C 1 0 0 0 0 0 .161 Zunino C 1 0 0 0 0 1 .133 Choi PH-1B 0 0 0 1 1 0 .203 Totals 32 4 7 4 3 9 - Orioles 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 2 7 2 Rays 0 3 0 0 0 1 0 0 X -- 4 7 0 Orioles ip h r er bb so np era Milone, L (1-4) 5.1 4 4 2 1 6 94 3.99 Lakins 1.0 1 0 0 1 2 21 3.46 Fry 0.2 1 0 0 0 1 9 2.45 Lopez 1.0 1 0 0 1 0 14 8.38 Rays ip h r er bb so np era Glasnow, W (1-1) 7.0 5 2 2 1 13 96 5.14 Beeks, H (0) 1.1 2 0 0 0 1 28 3.26 Garcia, S (1) 0.2 0 0 0 0 1 5 6.75