MLB Rays vs Red Sox Box Score

Rays 5, Red Sox 4 Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo RF 4 0 1 0 0 0 .311 Devers 3B 4 0 1 0 0 2 .280 Bogaerts SS 3 1 0 0 1 0 .276 Martinez DH 4 0 0 0 0 2 .205 Plawecki C 4 0 1 1 0 1 .321 Bradley Jr. CF 4 1 1 0 0 1 .262 Munoz LF 4 0 1 0 0 2 .379 Chavis 1B 4 1 1 1 0 2 .229 Arroyo 2B 3 1 1 2 0 0 .286 Totals 34 4 7 4 1 10 - Rays ab r h rbi bb so avg Meadows LF 4 1 1 1 0 3 .208 Lowe 2B 4 1 1 1 0 0 .258 Arozarena RF 4 0 0 0 0 3 .308 Phillips RF 0 0 0 0 0 0 .189 Choi DH 1 1 1 0 1 0 .230 Tsutsugo PH-DH 2 0 0 0 0 0 .196 Wendle 3B 3 0 1 0 0 2 .260 Adames SS 3 1 0 0 1 2 .283 Lowe 1B 3 1 1 1 0 1 .238 Margot CF 3 0 2 2 0 1 .284 Perez C 3 0 0 0 0 1 .194 Totals 30 5 7 5 2 13 - Red Sox 0 0 1 1 0 0 2 0 0 -- 4 7 0 Rays 1 0 0 3 0 0 1 0 X -- 5 7 0 Red Sox ip h r er bb so np era Eovaldi 3.0 3 1 1 0 4 40 4.82 Mazza 3.0 3 3 3 2 5 53 5.85 Walden, L (0-2) 1.0 1 1 1 0 2 19 9.49 Springs 1.0 0 0 0 0 2 14 6.61 Rays ip h r er bb so np era Glasnow, W (3-1) 7.0 6 4 4 1 7 102 4.47 Anderson, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 10 0.00 Castillo, S (3) 1.0 1 0 0 0 2 11 2.04