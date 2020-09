MLB Rays vs Red Sox Box Score

Rays 11, Red Sox 1 Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo RF 5 0 2 0 0 0 .313 Devers 3B 4 0 2 0 0 1 .281 Arauz 3B 0 0 0 0 0 0 .222 Bogaerts SS 4 0 1 0 0 1 .281 Lin SS 0 0 0 0 0 0 .212 Vazquez C 4 0 1 0 0 0 .271 Plawecki DH 4 0 0 0 0 0 .327 Bradley Jr. CF 4 1 2 0 0 0 .262 Dalbec 1B 3 0 2 1 1 1 .282 Chavis LF 3 0 1 0 1 1 .228 Arroyo 2B 4 0 0 0 0 2 .273 Totals 35 1 11 1 2 6 - Rays ab r h rbi bb so avg Meadows LF 4 0 1 2 1 1 .207 Wendle SS 4 2 2 0 1 1 .258 Lowe 2B 4 1 2 0 1 1 .259 Choi 1B 3 1 1 1 2 0 .223 Kiermaier CF 4 1 0 2 1 1 .227 Tsutsugo 3B 5 2 2 2 0 2 .200 Lowe DH 4 3 3 4 0 1 .222 Phillips RF 4 0 0 0 0 1 .189 Perez C 3 1 1 0 1 0 .203 Totals 35 11 12 11 7 8 - Red Sox 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 1 11 0 Rays 0 1 1 2 0 1 4 2 X -- 11 12 1 Red Sox ip h r er bb so np era Triggs 1.0 1 0 0 1 0 23 5.14 Hall, L (0-3) 2.1 6 4 4 2 2 56 18.69 Valdez 1.2 0 0 0 0 2 16 2.84 Tapia 1.0 1 1 1 1 1 24 9.00 Leyer 0.1 2 4 4 2 1 26 22.09 Stock 1.2 2 2 2 1 2 29 6.75 Rays ip h r er bb so np era Snell, W (4-1) 5.1 5 0 0 2 5 103 3.23 Fairbanks, H (2) 0.2 0 0 0 0 0 5 2.66 Curtiss 1.0 1 0 0 0 0 9 1.53 Sherriff 1.0 2 0 0 0 0 23 0.00 Loup 1.0 3 1 1 0 1 23 3.10