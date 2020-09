MLB Rays vs Red Sox Box Score

Red Sox 6, Rays 3 Red Sox ab r h rbi bb so avg Munoz RF 5 2 2 0 0 0 .382 Vazquez C 4 2 1 2 1 1 .271 Devers 3B 5 0 3 1 0 0 .289 Martinez DH 5 0 1 1 0 0 .205 Bradley Jr. CF 3 0 1 0 0 1 .264 Dalbec 1B 4 0 1 0 0 2 .279 Chavis LF 3 1 1 0 1 0 .231 Arroyo 2B 4 1 1 2 0 2 .278 Lin SS 4 0 0 0 0 0 .189 Totals 37 6 11 6 2 6 - Rays ab r h rbi bb so avg Margot CF 5 0 1 0 0 0 .281 Arozarena LF 3 0 1 0 0 1 .310 Meadows PH-LF 2 0 0 0 0 1 .205 Wendle 3B 5 1 1 0 0 1 .258 Brosseau 2B 5 0 2 1 0 2 .317 Renfroe RF 2 0 0 0 2 1 .157 Lowe 1B 4 0 0 0 0 4 .200 Adames SS 4 1 1 0 0 0 .282 Tsutsugo DH 4 0 1 0 0 1 .198 Smith C 3 1 1 2 1 1 .267 Totals 37 3 8 3 3 12 - Red Sox 2 0 0 0 2 2 0 0 0 -- 6 11 3 Rays 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -- 3 8 0 Red Sox ip h r er bb so np era Perez, W (3-4) 5.0 5 3 2 2 6 92 4.33 Valdez, H (1) 1.0 1 0 0 0 0 18 2.73 Weber, H (0) 0.2 1 0 0 1 1 16 5.25 Brasier, H (1) 1.1 0 0 0 0 3 16 3.60 Barnes, S (4) 1.0 1 0 0 0 2 20 4.82 Rays ip h r er bb so np era Morton 4.1 6 3 3 0 4 77 5.14 Fairbanks, L (4-3) 0.2 1 1 1 1 0 15 3.00 Thompson 1.0 1 2 2 1 0 20 4.37 Slegers 3.0 3 0 0 0 2 38 3.98