MLB Red Sox vs Blue Jays Box Score

Blue Jays 8, Red Sox 7 Blue Jays ab r h rbi bb so avg Biggio 2B 4 1 1 0 0 1 .254 Grichuk CF 4 1 2 2 0 0 .276 Tellez 1B 3 0 2 1 0 0 .261 Hernandez RF 3 0 0 0 1 2 .304 Guerrero Jr. DH 4 1 1 0 0 2 .259 Villar PR-DH 0 0 0 0 0 0 .167 Gurriel Jr. LF 3 1 0 0 1 1 .268 Shaw 3B 4 2 3 1 0 1 .230 Panik SS 2 1 1 1 1 0 .242 Jansen C 3 1 1 2 0 0 .154 Totals 30 8 11 7 3 7 - Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo RF 3 0 2 0 1 1 .319 Devers 3B 3 0 0 0 1 1 .252 Bogaerts SS 4 0 0 0 0 1 .279 Martinez DH 4 0 0 0 0 2 .226 Plawecki C 4 2 2 0 0 1 .333 Bradley Jr. CF 4 1 1 0 0 1 .250 Munoz LF 3 3 3 3 0 0 .455 Chavis 1B 3 0 2 1 0 1 .214 Peraza 2B 3 1 1 2 0 0 .226 Totals 31 7 11 6 2 8 - Blue Jays 0 3 1 0 1 3 0 -- 8 11 0 Red Sox 0 2 0 0 2 3 0 -- 7 11 1 Blue Jays ip h r er bb so np era Roark 4.1 7 4 4 1 6 79 5.74 Merryweather 0.2 4 3 3 0 1 16 3.38 Cole, H (3) 1.0 0 0 0 1 0 15 1.02 Bass, S (2) 1.0 0 0 0 0 1 13 2.37 Red Sox ip h r er bb so np era Godley, L (0-4) 3.0 5 4 4 1 4 51 8.16 Springs 2.0 2 1 1 0 1 27 7.90 Walden 0.2 3 3 0 1 1 27 11.17 Stock 1.1 1 0 0 1 1 24 6.14