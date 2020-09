MLB Red Sox vs Blue Jays Box Score

Red Sox 9, Blue Jays 8 Blue Jays ab r h rbi bb so avg Villar SS 6 0 1 0 0 1 .190 Grichuk CF 6 1 2 0 0 1 .280 Tellez DH 5 2 3 0 1 0 .283 Hernandez RF 5 3 3 2 0 1 .308 Shaw 3B 5 0 2 1 0 1 .241 Guerrero Jr. 1B 3 2 1 3 2 1 .259 Panik 2B 5 0 2 1 0 0 .254 Jansen C 3 0 0 0 0 0 .148 Biggio PH 0 0 0 0 1 0 .253 Joseph C 0 0 0 0 1 0 .000 Fisher LF 1 0 1 0 1 0 .200 Gurriel Jr. PH-LF 3 0 1 1 0 1 .273 Totals 42 8 16 8 6 6 - Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo RF 5 1 2 0 0 1 .313 Devers 3B 5 1 2 3 0 1 .252 Bogaerts SS 5 1 1 1 0 0 .277 Martinez DH 3 1 2 1 2 0 .235 Peraza PR 0 0 0 0 0 0 .226 Vazquez C 5 2 3 0 0 1 .266 Munoz LF 5 0 1 1 0 1 .450 Bradley Jr. CF 3 1 1 2 1 0 .256 Chavis 2B 4 0 1 0 0 1 .220 Dalbec 1B 4 2 2 1 0 1 .182 Totals 39 9 15 9 3 6 - Blue Jays 0 1 0 1 0 3 3 0 0 -- 8 16 1 Red Sox 0 4 0 2 0 0 1 0 2 -- 9 15 2 Blue Jays ip h r er bb so np era Anderson 4.0 9 6 6 1 3 79 4.94 Yamaguchi 3.0 4 1 1 0 1 45 3.93 Kay, H (0) 1.0 1 0 0 1 2 24 2.60 Bass, BS (5) 0.1 1 2 1 1 0 18 2.79 Red Sox ip h r er bb so np era Weber 5.0 5 2 2 1 2 66 5.45 Taylor 1.0 3 3 3 1 0 27 9.82 Valdez, BS (0) 0.2 4 3 3 2 0 23 3.18 Stock 0.1 1 0 0 0 0 7 5.87 Kickham, W (1-0) 2.0 3 0 0 2 4 44 5.40