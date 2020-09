MLB Red Sox vs Braves Box Score

Braves 6, Red Sox 3 Braves ab r h rbi bb so avg Swanson SS 4 2 1 0 1 2 .301 Freeman 1B 4 1 2 0 1 1 .314 Ozuna DH 5 1 1 0 0 2 .282 Markakis LF 4 1 3 2 1 0 .368 Riley 3B 5 0 2 3 0 1 .240 Duvall RF 4 1 1 1 1 2 .242 Camargo 2B 4 0 2 0 0 2 .202 Flowers C 4 0 0 0 0 2 .265 Inciarte CF 4 0 0 0 0 1 .188 Totals 38 6 12 6 4 13 - Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo RF 4 2 3 0 0 1 .306 Vazquez C 3 1 1 0 1 0 .255 Devers 3B 4 0 2 1 0 1 .248 Bogaerts SS 4 0 1 1 0 3 .300 Chavis 1B 4 0 0 0 0 1 .217 Dalbec DH 4 0 0 0 0 4 .250 Bradley Jr. CF 3 0 1 0 1 0 .245 Arauz 2B 4 0 0 0 0 1 .279 Peraza LF 4 0 0 0 0 0 .232 Totals 34 3 8 2 2 11 - Braves 1 0 0 1 3 1 0 0 0 -- 6 12 0 Red Sox 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -- 3 8 0 Braves ip h r er bb so np era Fried, W (6-0) 5.0 5 2 2 2 5 93 1.60 O'Day 1.0 0 0 0 0 2 11 0.93 Martin 1.0 0 0 0 0 1 8 1.00 Smith 1.0 3 1 1 0 3 26 5.87 Melancon, S (0) 1.0 0 0 0 0 0 8 2.84 Red Sox ip h r er bb so np era Brewer, L (0-3) 4.0 8 5 5 2 4 76 5.61 Valdez 1.0 1 0 0 0 3 20 0.86 Leyer 1.0 2 1 1 1 1 26 9.00 Stock 1.0 0 0 0 1 2 15 5.06 Springs 2.0 1 0 0 0 3 24 9.28