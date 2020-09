MLB Red Sox vs Braves Box Score

Braves 7, Red Sox 5 Braves ab r h rbi bb so avg Swanson SS 5 0 0 0 0 2 .295 Freeman 1B 5 0 2 0 0 1 .317 Ozuna DH 4 1 2 2 1 0 .301 Markakis LF 5 0 0 0 0 2 .318 d'Arnaud C 4 1 1 0 0 1 .322 Riley 3B 4 1 1 0 0 1 .248 Duvall RF 4 3 3 5 0 0 .250 Camargo 2B 3 1 1 0 1 0 .205 Inciarte CF 4 0 0 0 0 0 .193 Totals 38 7 10 7 2 7 - Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo RF 4 2 2 0 1 2 .315 Devers 3B 4 1 2 1 0 1 .257 Bogaerts SS 3 1 0 0 1 0 .291 Martinez LF 4 0 2 2 0 0 .218 Plawecki C 4 0 0 0 0 1 .317 Chavis DH 3 0 0 1 0 2 .197 Bradley Jr. CF 3 1 1 1 1 1 .250 Dalbec 1B 4 0 0 0 0 2 .167 Peraza 2B 4 0 0 0 0 3 .223 Totals 33 5 7 5 3 12 - Braves 0 3 0 0 0 2 1 1 0 -- 7 10 0 Red Sox 3 0 0 1 1 0 0 0 0 -- 5 7 1 Braves ip h r er bb so np era Erlin 4.0 6 5 5 2 3 74 6.95 O'Day 1.0 1 0 0 0 2 12 0.84 Matzek, W (3-2) 1.1 0 0 0 1 3 26 3.24 Greene, H (0) 0.2 0 0 0 0 0 3 1.00 Martin, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 13 0.90 Melancon, S (0) 1.0 0 0 0 0 3 14 2.63 Red Sox ip h r er bb so np era Leyer 1.0 1 0 0 1 2 19 4.50 Kickham 3.0 5 3 3 0 0 48 9.00 Triggs, L (0-1) 3.0 3 3 3 0 3 47 9.00 Brasier 1.0 1 1 1 1 1 22 4.91 Barnes 1.0 0 0 0 0 1 9 5.14