MLB Red Sox vs Braves Box Score

Braves 10, Red Sox 3 Braves ab r h rbi bb so avg Swanson SS 5 1 2 1 0 1 .305 Freeman 1B 3 2 1 1 1 0 .314 Ozuna DH 5 3 3 6 0 1 .295 Markakis LF 4 1 0 0 1 2 .344 d'Arnaud C 5 1 3 0 0 0 .325 Riley 3B 5 0 2 1 0 0 .248 Duvall RF 5 0 0 0 0 3 .229 Camargo 2B 5 1 1 0 0 0 .202 Inciarte CF 4 1 2 1 0 0 .202 Totals 41 10 14 10 2 7 - Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo RF 5 1 2 1 0 0 .310 Vazquez C 4 0 1 0 0 1 .254 Devers 3B 3 0 1 1 1 1 .250 Bogaerts SS 4 1 1 0 0 2 .298 Chavis 1B 4 0 0 0 0 1 .205 Bradley Jr. CF 3 0 1 1 0 1 .248 Munoz DH 4 0 1 0 0 1 .250 Lin LF 4 1 1 0 0 2 .148 Arauz 2B 3 0 0 0 1 1 .261 Totals 34 3 8 3 2 10 - Braves 2 0 0 0 0 2 1 5 0 -- 10 14 0 Red Sox 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -- 3 8 0 Braves ip h r er bb so np era Anderson, W (2-0) 6.0 6 2 2 1 8 96 2.25 Minter, H (0) 1.0 0 0 0 0 0 14 0.68 Greene 1.0 2 1 1 0 2 19 1.04 Ynoa 1.0 0 0 0 1 0 15 3.86 Red Sox ip h r er bb so np era Weber 4.0 4 2 2 0 2 51 5.79 Taylor 1.0 0 0 0 1 1 22 8.44 Stock, L (0-1) 0.2 3 2 2 1 1 20 7.50 Brice 0.1 0 0 0 0 1 3 6.35 Hart 2.0 7 6 6 0 1 44 15.55 Springs 1.0 0 0 0 0 1 14 8.49