MLB Red Sox vs Rays Box Score

Rays 8, Red Sox 2 Rays ab r h rbi bb so avg Brosseau 2B 3 2 2 1 0 0 .375 Lowe PH-2B 1 1 1 1 1 0 .276 Diaz 3B 4 1 2 2 1 1 .228 Meadows LF 4 1 0 0 1 2 .241 Martinez DH 2 0 0 0 1 0 .250 Tsutsugo PH-DH 2 0 0 0 0 0 .152 Renfroe RF 5 0 1 2 0 0 .163 Choi 1B 5 0 0 0 0 3 .196 Adames SS 3 1 1 0 1 1 .255 Margot CF 4 1 2 1 0 0 .220 Zunino C 3 1 0 0 1 2 .088 Totals 36 8 9 7 6 9 - Red Sox ab r h rbi bb so avg Benintendi LF 3 0 2 0 0 1 .103 Verdugo RF 4 0 1 1 0 0 .260 Martinez DH 3 0 0 0 1 1 .222 Bogaerts SS 4 0 0 0 0 1 .286 Plawecki 1B 0 0 0 0 0 0 .500 Moreland 1B 2 0 0 0 0 0 .303 Lin SS 1 0 0 0 0 1 .167 Vazquez C 4 1 1 0 0 2 .259 Chavis 2B 4 0 2 1 0 1 .265 Bradley Jr. CF 4 0 1 0 0 2 .224 Arauz 3B 3 1 2 0 0 0 .313 Totals 32 2 9 2 1 9 - Rays 1 0 1 0 0 0 6 0 0 -- 8 9 0 Red Sox 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -- 2 9 0 Rays ip h r er bb so np era Kittredge 0.1 1 0 0 0 0 5 2.25 Curtiss, W (1-0) 2.2 4 1 1 0 1 40 1.93 Alvarado 2.0 1 0 0 0 2 29 2.16 Thompson, H (0) 1.0 0 0 0 1 0 12 0.90 Castillo 1.0 0 0 0 0 2 15 0.00 Loup 1.0 2 1 1 0 1 16 1.42 Anderson 1.0 1 0 0 0 3 17 0.00 Red Sox ip h r er bb so np era Perez, L (2-2) 5.2 3 2 2 2 5 94 3.38 Brice 0.2 4 5 5 1 1 26 8.38 Stock 1.1 2 1 0 3 3 42 0.00 Covey 1.1 0 0 0 0 0 10 4.15