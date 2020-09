MLB Reds vs Cardinals Box Score

Cardinals 7, Reds 5 Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 5 1 2 1 0 0 .218 Edman LF-3B 5 1 2 0 0 0 .261 Goldschmidt 1B 3 2 3 1 1 0 .349 Miller DH 4 1 0 0 1 3 .281 DeJong SS 5 1 2 4 0 3 .321 Molina C 4 0 0 1 0 0 .284 Carpenter 3B 2 1 0 0 2 0 .181 Bader CF 1 0 0 0 0 0 .200 Fowler RF 3 0 1 0 0 1 .277 Thomas RF 0 0 0 0 1 0 .000 Carlson CF-LF 4 0 0 0 0 1 .176 Totals 36 7 10 7 5 8 - Reds ab r h rbi bb so avg Votto 1B 4 2 2 0 0 1 .225 Castellanos RF 4 0 0 1 0 2 .254 Winker DH 4 1 2 0 0 1 .327 Suarez 3B 4 1 2 4 0 0 .185 Moustakas 2B 4 0 0 0 0 1 .231 Aquino LF 4 0 0 0 0 3 .231 Akiyama CF 3 0 0 0 0 0 .196 Galvis SS 3 0 0 0 0 2 .213 Barnhart C 3 1 1 0 0 1 .180 Totals 33 5 7 5 0 11 - Cardinals 1 1 1 4 0 0 0 0 0 -- 7 10 0 Reds 1 0 0 0 0 1 0 0 3 -- 5 7 0 Cardinals ip h r er bb so np era Hudson, W (1-2) 7.0 4 2 1 0 7 95 2.77 Gomber 1.0 1 1 1 0 1 16 0.84 Woodford 0.1 2 2 2 0 1 11 4.22 Gallegos, S (0) 0.2 0 0 0 0 2 9 0.00 Reds ip h r er bb so np era DeSclafani, L (1-2) 3.2 7 7 7 4 3 92 7.71 Lorenzen 4.0 2 0 0 1 3 57 5.19 Jones 1.1 1 0 0 0 2 19 5.40