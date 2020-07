MLB Reds vs Cubs Box Score

Cubs 8, Reds 7 Cubs ab r h rbi bb so avg Bryant LF 3 2 0 0 1 2 .059 Kipnis 2B 0 0 0 0 0 0 .250 Rizzo 1B 2 3 1 1 1 0 .273 Baez SS 5 0 1 1 0 1 .176 Schwarber DH 5 0 0 0 0 2 .214 Contreras C 4 2 2 1 0 1 .357 Souza Jr. RF 5 1 1 2 0 3 .200 Bote 3B 5 0 2 2 0 2 .400 Hoerner 2B-LF 4 0 1 0 0 1 .364 Happ PH-LF 1 0 0 0 0 0 .273 Almora Jr. CF 2 0 0 0 1 1 .000 Totals 36 8 8 7 3 13 - Reds ab r h rbi bb so avg Ervin CF 5 1 0 0 1 2 .000 Votto 1B 5 2 2 2 1 0 .389 Suarez 3B 2 0 0 0 3 0 .000 Castellanos RF 4 1 1 1 1 1 .286 Aquino LF 2 0 0 0 0 1 .250 Winker PH-LF 2 0 1 1 0 0 .200 Colon DH 2 0 0 0 0 0 .000 VanMeter PH-DH 2 1 0 0 1 1 .000 Farmer 2B 4 0 0 0 0 1 .000 Akiyama PH 0 0 0 0 1 0 .286 Galvis SS 4 0 0 1 0 1 .214 Casali C 1 0 0 0 0 0 .200 Stephenson C 2 2 2 2 1 0 .000 Totals 35 7 6 7 9 7 - Cubs 4 2 0 0 0 1 1 0 0 -- 8 8 2 Reds 0 0 0 0 0 1 2 2 2 -- 7 6 1 Cubs ip h r er bb so np era Lester, W (1-0) 5.0 0 0 0 1 1 76 0.00 Winkler 0.1 0 1 1 2 1 15 27.00 Wick 0.2 1 0 0 0 0 9 0.00 Underwood Jr. 0.2 2 2 2 1 1 21 16.20 Tepera 1.0 2 1 1 0 3 25 9.00 Norwood 0.1 1 1 1 1 0 13 20.25 Kimbrel, H (0) 0.1 0 2 2 4 0 34 54.00 Jeffress, S (0) 0.2 0 0 0 0 1 12 0.00 Reds ip h r er bb so np era Miley, L (0-1) 1.2 4 6 5 2 3 57 27.00 Antone 4.1 1 1 1 1 5 69 2.08 Raley 2.0 3 1 1 0 4 36 3.00 Sims 1.0 0 0 0 0 1 11 0.00