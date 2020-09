MLB Rockies vs Angels Box Score

Angels 5, Rockies 2 Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 2B 6 0 0 0 0 1 .300 Walsh 1B 5 1 2 3 0 1 .273 Trout CF 4 1 1 0 2 1 .302 Rendon 3B 5 1 1 0 0 0 .293 Pujols DH 5 0 2 1 0 0 .235 Upton LF 5 0 2 0 0 1 .204 Ward LF 0 0 0 0 0 0 .264 Stassi C 3 0 0 1 1 2 .228 Ohtani PR 0 1 0 0 0 0 .189 Bemboom C 0 0 0 0 0 0 .194 Adell RF 5 0 0 0 0 4 .165 Simmons SS 4 1 0 0 1 0 .286 Totals 42 5 8 5 4 10 - Rockies ab r h rbi bb so avg Tapia LF 4 0 1 0 0 1 .298 Story SS 5 0 2 0 0 1 .299 Blackmon RF 1 0 0 1 2 0 .329 Arenado 3B 5 0 0 0 0 1 .261 Murphy DH 5 0 0 0 0 1 .239 Fuentes 1B 5 1 1 0 0 0 .317 Dahl CF 5 0 1 0 0 1 .190 McMahon 2B 4 0 1 1 0 2 .217 Wolters C 1 1 0 0 1 0 .212 Hampson PH 1 0 0 0 0 1 .256 Butera C 0 0 0 0 0 0 .188 Pillar PH 1 0 0 0 0 0 .194 Diaz C 0 0 0 0 0 0 .242 Totals 37 2 6 2 3 8 - Angels 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 -- 5 8 0 Rockies 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 6 2 Angels ip h r er bb so np era Barria 5.1 5 2 2 2 2 85 3.38 Milner 1.1 0 0 0 0 2 15 4.32 Pena 0.1 1 0 0 0 0 4 3.74 Mayers 2.0 0 0 0 0 2 27 2.33 Buttrey, W (2-3) 1.0 0 0 0 1 1 14 5.79 Andriese, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 7 5.40 Rockies ip h r er bb so np era Freeland 6.0 4 2 2 2 4 92 3.54 Almonte 1.0 1 0 0 0 0 18 2.78 Estevez 1.0 1 0 0 0 2 15 6.10 Bard 1.0 1 0 0 1 0 20 3.60 Kinley, L (0-2) 1.2 1 3 2 1 4 33 7.13 Diaz 0.1 0 0 0 0 0 3 8.04