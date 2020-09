Rockies 8, Angels 4 Angels ab r h rbi bb so avg Simmons SS 5 0 0 0 0 1 .299 Walsh 1B 4 2 2 1 0 0 .256 Trout CF 3 1 2 0 1 0 .303 Rendon 3B 4 0 1 0 0 0 .296 Upton LF 4 0 1 1 0 2 .194 Adell RF 0 0 0 0 0 0 .173 Ohtani DH 4 0 0 0 0 1 .189 Ward RF-LF 4 0 1 0 0 1 .264 Bemboom C 4 1 1 1 0 1 .194 Rengifo 2B 3 0 0 0 1 1 .138 Totals 35 4 8 3 2 7 - Rockies ab r h rbi bb so avg Tapia LF 5 1 2 0 0 1 .300 Story SS 4 1 2 2 1 2 .297 Blackmon RF 4 1 2 5 0 0 .331 Arenado 3B 4 0 1 0 0 1 .269 Pillar CF 4 0 1 0 0 0 .200 Kemp DH 4 0 0 0 0 1 .253 McMahon 2B 4 1 1 1 0 2 .216 Fuentes 1B 4 2 2 0 0 1 .333 Wolters C 2 1 0 0 1 2 .214 Murphy PH 0 1 0 0 1 0 .250 Totals 35 8 11 8 3 10 - Angels 2 0 0 0 0 0 0 1 1 -- 4 8 0 Rockies 0 0 2 0 1 0 0 0 5 -- 8 11 1 Angels ip h r er bb so np era Canning 5.2 7 3 3 1 5 99 4.57 Mayers 1.1 0 0 0 0 3 18 2.60 Pena 1.0 1 0 0 0 1 12 3.80 Buttrey, BS (5) 0.1 2 3 3 1 0 10 6.04 Quijada 0.1 1 2 2 1 1 15 7.36 Rockies ip h r er bb so np era Marquez 7.0 6 2 2 1 5 91 4.35 Givens, BS (0) 1.0 1 1 1 1 0 21 6.35 Bard, W (3-2) 1.0 1 1 1 0 2 16 3.79