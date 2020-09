MLB Royals vs Indians Box Score

Indians 5, Royals 0 Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 4 0 0 0 0 1 .267 Ramirez 3B 4 0 0 0 0 0 .250 Lindor SS 4 1 3 0 0 0 .283 Santana 1B 4 0 0 0 0 0 .205 Reyes DH 4 2 3 0 0 0 .336 Naquin RF 4 2 3 5 0 1 .284 Naylor LF 4 0 0 0 0 0 .200 Perez C 1 0 0 0 0 1 .167 Leon C 3 0 0 0 0 3 .122 DeShields CF 3 0 1 0 0 0 .281 Totals 35 5 10 5 0 6 - Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield CF 4 0 0 0 0 0 .272 Dozier RF 2 0 1 0 1 1 .243 Soler DH 2 0 0 0 0 1 .246 O'Hearn PH-DH 1 0 0 0 0 1 .221 Franco 3B 3 0 0 0 0 1 .248 McBroom 1B 3 0 1 0 0 0 .297 Gordon LF 3 0 1 0 0 2 .221 Mondesi SS 3 0 0 0 0 1 .182 Lopez 2B 2 0 0 0 0 0 .200 Starling PH 1 0 0 0 0 1 .214 Gallagher C 3 0 0 0 0 1 .273 Totals 27 0 3 0 1 9 - Indians 0 2 0 0 0 0 0 0 3 -- 5 10 0 Royals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 3 0 Indians ip h r er bb so np era McKenzie, W (2-0) 6.0 3 0 0 0 6 81 1.69 Maton, H (0) 1.0 0 0 0 1 1 12 0.73 Wittgren, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 10 1.76 Hand 1.0 0 0 0 0 1 16 3.09 Royals ip h r er bb so np era Junis, L (0-1) 4.0 4 2 2 0 1 46 4.32 Zimmer 2.0 1 0 0 0 2 29 1.20 Staumont 1.0 1 0 0 0 1 11 0.57 Hahn 1.0 1 0 0 0 1 17 0.00 Barlow 0.1 3 3 3 0 0 13 2.70 Zuber 0.2 0 0 0 0 1 6 5.65