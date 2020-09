MLB Royals vs Indians Box Score

Royals 2, Indians 1 Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 3 0 1 0 1 1 .272 Ramirez 3B 4 0 1 0 0 1 .248 Lindor SS 4 0 1 0 0 0 .266 Santana 1B 4 1 1 0 0 0 .212 Reyes DH 4 0 2 1 0 1 .296 Mercado PR 0 0 0 0 0 0 .111 Naquin RF 4 0 0 0 0 1 .271 Luplow LF 3 0 0 0 0 0 .109 Naylor PH 1 0 0 0 0 0 .000 Perez C 3 0 0 0 0 0 .140 DeShields CF 3 0 0 0 0 2 .260 Totals 33 1 6 1 1 6 - Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield CF-LF 4 0 0 0 0 1 .288 Dozier RF 1 1 0 0 3 0 .234 Soler DH 2 1 0 0 2 2 .250 O'Hearn 1B 4 0 0 0 0 3 .235 Franco 3B 4 0 2 1 0 0 .254 Gordon LF 3 0 1 0 0 1 .218 Starling PR-CF 1 0 1 1 0 0 .208 Mondesi SS 3 0 0 0 1 3 .186 Lopez 2B 3 0 0 0 0 1 .191 Gallagher C 2 0 0 0 0 1 .300 McBroom PH 1 0 0 0 0 1 .316 Viloria C 0 0 0 0 0 0 .200 Totals 28 2 4 2 6 13 - Indians 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -- 1 6 0 Royals 0 0 0 0 0 0 0 2 X -- 2 4 0 Indians ip h r er bb so np era Bieber 6.0 1 0 0 4 9 105 1.20 Maton, H (0) 0.2 1 0 0 0 2 18 0.79 Wittgren, H (0) 0.1 0 0 0 0 0 2 1.88 Karinchak, BS (1) 0.1 1 2 2 2 1 23 2.00 Cimber 0.2 1 0 0 0 1 17 2.00 Royals ip h r er bb so np era Keller 6.1 3 1 1 1 4 103 1.93 Hahn 0.2 0 0 0 0 0 7 0.00 Barlow, W (2-1) 1.0 2 0 0 0 1 21 1.37 Holland, S (2) 1.0 1 0 0 0 1 16 2.84