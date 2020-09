MLB Royals vs Pirates Box Score

Royals 7, Pirates 4 Pirates ab r h rbi bb so avg Gonzalez SS 4 1 1 0 0 0 .267 Frazier LF 4 1 2 2 0 0 .237 Hayes 3B 4 0 1 0 0 1 .344 Moran DH 4 0 0 0 0 2 .250 Bell 1B 4 1 2 1 0 0 .231 Polanco RF 4 0 1 0 0 1 .152 Reynolds CF 3 1 1 1 1 0 .180 Newman 2B 3 0 0 0 0 0 .229 Stallings C 3 0 0 0 0 1 .274 Totals 33 4 8 4 1 5 - Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield RF 5 2 2 1 0 1 .267 Mondesi SS 5 2 2 2 0 3 .213 Perez C 5 1 2 1 0 1 .320 Franco DH 5 0 1 0 0 2 .275 Dozier 1B 4 1 1 0 1 1 .241 Gordon LF 4 1 3 1 0 0 .231 Gutierrez 3B 2 0 1 0 2 0 .500 Olivares CF 2 0 1 1 1 0 .351 Lopez 2B 3 0 0 1 1 0 .223 Totals 35 7 13 7 5 8 - Pirates 0 2 1 0 0 0 0 1 0 -- 4 8 1 Royals 1 0 2 0 3 0 1 0 X -- 7 13 0 Pirates ip h r er bb so np era Williams, L (1-7) 5.0 10 6 6 3 4 101 6.35 Davis 1.0 0 0 0 0 1 11 15.75 Crick 0.2 2 1 1 2 1 30 1.59 Howard 0.1 0 0 0 0 0 3 2.25 Holland 1.0 1 0 0 0 2 15 6.94 Royals ip h r er bb so np era Hernandez 3.0 3 3 3 0 2 42 3.86 Zimmer, W (1-0) 2.1 1 0 0 1 1 34 1.35 Hahn, H (0) 0.2 0 0 0 0 0 5 0.87 Staumont, H (0) 1.0 2 0 0 0 0 14 1.80 Barlow 1.0 2 1 1 0 1 25 3.75 Holland, S (2) 1.0 0 0 0 0 1 16 2.13