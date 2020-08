MLB Royals vs Twins Box Score

Royals 7, Twins 2 Twins ab r h rbi bb so avg Gonzalez 3B 4 0 1 0 1 1 .247 Cave CF 4 0 1 0 0 2 .175 Cruz DH 3 1 1 0 1 0 .333 Sano 1B 2 0 1 0 2 1 .203 Rosario LF 4 1 0 0 0 1 .219 Vargas 2B 4 0 2 0 0 0 .417 Adrianza SS 3 0 0 1 1 1 .186 Kepler RF 4 0 0 0 0 1 .222 Jeffers C 3 0 0 0 0 3 .333 Wade Jr. PH 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 32 2 6 1 5 11 - Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield CF-RF 3 1 2 1 1 0 .313 Lopez 2B 4 2 1 0 0 1 .226 Dozier RF-1B 4 2 2 3 0 1 .219 Soler DH 3 1 1 3 0 2 .255 O'Hearn 1B 3 0 0 0 0 1 .232 McBroom PH 1 0 0 0 0 1 .279 Starling CF 0 0 0 0 0 0 .200 Franco 3B 4 1 1 0 0 0 .253 Gordon LF 3 0 1 0 0 1 .181 Phillips PH-LF 1 0 0 0 0 0 .233 Mondesi SS 4 0 1 0 0 1 .228 Gallagher C 4 0 1 0 0 0 .286 Totals 34 7 10 7 1 8 - Twins 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -- 2 6 0 Royals 4 0 0 1 0 0 2 0 X -- 7 10 0 Twins ip h r er bb so np era Odorizzi, L (0-1) 3.0 7 5 5 0 1 67 8.10 Alcala 3.0 1 0 0 1 6 41 1.50 Littell 0.1 2 2 2 0 0 13 9.95 Thielbar 0.2 0 0 0 0 1 12 2.70 May 1.0 0 0 0 0 0 8 2.70 Royals ip h r er bb so np era Duffy, W (2-2) 5.0 4 1 1 2 6 80 3.99 Zuber 1.0 1 0 0 1 0 16 4.76 Staumont 1.0 0 0 0 1 2 18 0.79 Zimmer 1.0 1 1 1 1 2 27 1.80 Barlow 1.0 0 0 0 0 1 10 1.80