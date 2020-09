MLB Royals vs White Sox Box Score

White Sox 5, Royals 3 White Sox ab r h rbi bb so avg Anderson SS 3 2 2 1 1 1 .360 Grandal 1B 4 1 2 2 0 1 .248 Abreu DH 4 1 1 2 0 0 .317 Jimenez LF 4 0 0 0 0 0 .284 Dyson LF 0 0 0 0 0 0 .000 Moncada 3B 4 0 0 0 0 3 .237 Robert CF 4 0 0 0 0 2 .270 McCann C 4 1 0 0 0 0 .318 Engel RF 3 0 0 0 0 0 .277 Madrigal 2B 3 0 0 0 0 0 .372 Totals 33 5 5 5 1 7 - Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield 2B-CF 4 0 0 0 0 0 .255 Dozier RF 3 0 1 0 1 1 .241 Soler DH 1 0 0 0 0 1 .235 McBroom PH-DH 3 0 0 0 0 2 .275 O'Hearn 1B 4 1 1 0 0 1 .215 Franco 3B 4 1 2 1 0 0 .255 Gordon LF 4 0 0 0 0 2 .223 Mondesi SS 4 0 1 1 0 2 .197 Starling CF 2 1 1 1 1 1 .250 Viloria C 0 0 0 0 0 0 .190 Gallagher C 2 0 0 0 0 1 .243 Lopez PH-2B 1 0 0 0 0 0 .211 Totals 32 3 6 3 2 11 - White Sox 2 0 0 0 3 0 0 0 0 -- 5 5 0 Royals 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -- 3 6 1 White Sox ip h r er bb so np era Giolito, W (4-2) 6.0 5 3 3 0 9 104 3.29 Detwiler, H (0) 0.2 1 0 0 1 0 17 1.59 Cordero, H (1) 0.1 0 0 0 0 0 3 6.06 Heuer, H (0) 1.0 0 0 0 1 1 17 2.45 Colome, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 9 1.15 Royals ip h r er bb so np era Bubic, L (0-5) 7.0 4 5 2 1 4 106 4.89 Staumont 1.0 1 0 0 0 1 17 0.54 Barlow 1.0 0 0 0 0 2 11 2.57