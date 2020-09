MLB Tigers vs Brewers Box Score

Brewers 19, Tigers 0 Brewers ab r h rbi bb so avg Garcia CF 4 3 2 2 2 1 .237 Hiura 2B 2 0 0 0 1 0 .229 Sogard PH-2B 2 1 1 0 0 0 .189 Yelich LF 5 1 1 1 1 1 .213 Gyorko 1B 5 2 2 2 1 1 .293 Braun DH 5 2 3 3 1 0 .231 Arcia SS 6 3 4 0 0 1 .257 Urias 3B 6 2 3 5 0 0 .286 Taylor RF 5 3 4 3 0 0 .385 Nottingham C 5 2 1 2 1 2 .211 Totals 45 19 21 18 7 6 - Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF 2 0 0 0 0 2 .302 Hill PH-CF 2 0 0 0 0 0 .000 Schoop 2B 2 0 0 0 0 1 .291 Alcantara 2B 1 0 0 0 0 0 .250 Cabrera DH 2 0 0 0 0 0 .242 Demeritte PH-DH-P 1 0 0 0 0 1 .182 Candelario 1B 3 0 0 0 0 1 .312 Castro SS 3 0 2 0 0 1 .377 Bonifacio LF 3 0 0 0 0 2 .191 Cameron RF 3 0 0 0 0 1 .000 Greiner C 3 0 0 0 0 2 .133 Paredes 3B 3 0 0 0 0 0 .157 Totals 28 0 2 0 0 11 - Brewers 0 3 1 3 0 5 3 0 4 -- 19 21 0 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 2 1 Brewers ip h r er bb so np era Burnes, W (3-0) 7.0 1 0 0 0 11 90 1.99 Yardley 1.0 1 0 0 0 0 11 1.59 Lindblom 1.0 0 0 0 0 0 8 6.06 Tigers ip h r er bb so np era Boyd, L (1-6) 3.0 8 7 7 4 2 78 7.63 Schreiber 2.1 3 2 2 0 3 41 6.32 Garcia 0.2 3 3 3 1 1 25 8.62 Funkhouser 1.0 3 3 3 2 0 27 7.27 Jimenez 1.0 0 0 0 0 0 11 9.42 Demeritte 1.0 4 4 4 0 0 17 36.00