MLB Tigers vs Brewers Box Score

Tigers 8, Brewers 3 Brewers ab r h rbi bb so avg Gamel RF 5 0 1 0 0 0 .240 Hiura 2B 4 1 1 0 0 2 .232 Yelich LF 2 0 2 0 1 0 .213 Taylor LF 1 0 0 0 0 0 .125 Gyorko 1B 4 1 2 1 0 0 .283 Vogelbach DH 4 1 1 0 0 1 .385 Garcia CF 3 0 1 1 1 1 .227 Arcia SS 4 0 0 0 0 1 .234 Narvaez C 3 0 1 1 1 1 .186 Urias 3B 3 0 1 0 1 0 .269 Totals 33 3 10 3 4 6 - Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF-LF 5 1 1 1 0 3 .307 Schoop 2B 1 0 0 0 0 1 .295 Paredes PR-3B 2 0 0 0 0 0 .167 Cabrera DH 2 3 0 0 2 0 .245 Candelario 1B 4 2 2 4 0 0 .319 Castro SS 3 0 2 1 0 0 .364 Bonifacio RF 4 0 1 2 0 2 .205 Stewart LF 2 1 0 0 1 1 .171 Hill CF 1 0 0 0 0 1 .000 Romine C 4 1 1 0 0 2 .253 Alcantara 3B-2B 4 0 1 0 0 0 .286 Totals 32 8 8 8 3 10 - Brewers 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 3 10 0 Tigers 0 0 0 1 5 0 2 0 X -- 8 8 0 Brewers ip h r er bb so np era Houser, L (1-4) 4.2 4 5 5 2 6 86 5.48 Suter 0.1 3 1 1 0 1 11 4.05 Feyereisen 1.1 1 2 2 1 2 35 5.68 Rasmussen 0.2 0 0 0 0 1 4 3.12 Knebel 1.0 0 0 0 0 0 7 8.22 Tigers ip h r er bb so np era Turnbull, W (4-2) 6.0 3 0 0 3 3 88 3.32 Soto 1.0 2 0 0 0 3 21 3.38 Farmer 1.0 0 0 0 0 0 9 4.70 Cisnero 0.2 5 3 3 0 0 28 3.43 Garcia 0.1 0 0 0 1 0 10 1.65