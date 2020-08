MLB Tigers vs Cubs Box Score

Tigers 7, Cubs 1 Cubs ab r h rbi bb so avg Happ CF-RF 3 0 0 0 1 1 .267 Rizzo 1B 4 0 1 0 0 1 .214 Baez SS 4 0 1 0 0 0 .220 Schwarber LF 3 0 0 0 1 1 .221 Contreras C 4 1 1 1 0 1 .216 Heyward RF 3 0 1 0 0 1 .264 Almora Jr. CF 1 0 0 0 0 1 .174 Caratini DH 3 0 0 0 0 3 .270 Phegley PH 1 0 0 0 0 0 .063 Bote 3B 3 0 0 0 1 1 .212 Kipnis 2B 3 0 0 0 0 0 .271 Totals 32 1 4 1 3 10 - Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes LF-CF 5 1 1 0 0 2 .267 Schoop 2B 4 1 1 4 1 1 .286 Cabrera DH 4 1 2 1 1 0 .198 Candelario 1B 4 0 2 0 0 1 .277 Goodrum SS 3 0 0 0 1 2 .188 Jones CF 3 1 1 1 0 1 .273 Stewart LF 0 0 0 0 0 0 .158 Maybin RF 2 1 1 1 1 0 .206 Bonifacio RF 1 0 0 0 0 1 .077 Romine C 3 1 0 0 1 0 .268 Paredes 3B 2 1 2 0 2 0 .318 Totals 31 7 10 7 7 8 - Cubs 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 1 4 1 Tigers 2 0 0 0 0 5 0 0 X -- 7 10 1 Cubs ip h r er bb so np era Chatwood, L (2-2) 1.1 3 2 2 5 2 55 6.06 Underwood Jr. 0.2 0 0 0 0 2 9 8.44 Quintana 3.0 4 3 3 1 3 55 9.00 Sadler 1.0 2 2 2 1 0 24 5.79 Ryan 1.0 0 0 0 0 1 12 6.23 Winkler 1.0 1 0 0 0 0 8 2.89 Tigers ip h r er bb so np era Turnbull, W (3-2) 5.2 3 0 0 3 5 97 2.97 Garcia, H (1) 0.1 0 0 0 0 1 3 2.38 Cisnero 1.0 0 0 0 0 1 15 1.65 Soto 1.0 0 0 0 0 1 11 3.77 Farmer 1.0 1 1 1 0 2 11 2.89