MLB Tigers vs Cubs Box Score

Tigers 7, Cubs 6 Cubs ab r h rbi bb so avg Happ RF 4 1 3 0 1 0 .287 Rizzo 1B 4 0 1 2 0 1 .216 Baez SS 4 0 1 1 0 1 .221 Schwarber LF 5 1 1 1 0 0 .220 Contreras C 4 0 0 0 0 2 .207 Kipnis DH 1 0 0 0 2 0 .265 Perez PH-DH 1 0 0 0 0 0 .167 Bote 3B 4 1 1 0 0 0 .214 Hoerner 2B 3 2 3 1 1 0 .250 Almora Jr. CF 4 1 1 1 0 0 .185 Totals 34 6 11 6 4 4 - Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF 5 1 1 0 0 0 .264 Schoop 2B 5 1 3 1 0 0 .300 Cabrera DH 4 1 3 1 1 0 .219 Candelario 1B 5 1 2 1 0 1 .283 Goodrum SS 4 0 1 2 1 3 .190 Bonifacio LF 5 1 2 0 0 0 .167 Maybin RF 5 1 3 0 0 2 .256 Romine C 5 1 3 2 0 1 .289 Paredes 3B 4 0 0 0 0 1 .269 Totals 42 7 18 7 2 8 - Cubs 0 0 2 0 0 1 0 0 3 -- 6 11 1 Tigers 0 0 0 1 0 5 1 0 X -- 7 18 0 Cubs ip h r er bb so np era Lester 5.0 8 1 1 1 5 93 4.55 Wick, H (0) 0.2 2 2 2 0 0 19 5.00 Tepera, BS (0) 0.1 5 3 3 0 1 19 4.63 Rea 1.0 3 1 1 0 0 19 4.35 Kimbrel 1.0 0 0 0 1 2 20 8.59 Tigers ip h r er bb so np era Fulmer 3.0 3 2 2 2 1 46 8.79 Norris 2.0 2 0 0 0 1 26 2.40 Jimenez, W (1-1) 1.0 1 1 1 1 0 17 12.10 Garcia, H (1) 0.2 1 0 0 1 0 14 2.25 Cisnero, H (0) 0.1 0 0 0 0 1 5 1.62 Soto 1.0 0 0 0 0 1 14 3.52 Farmer 1.0 4 3 3 0 0 17 5.23