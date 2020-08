MLB Tigers vs Indians Box Score

Indians 3, Tigers 1 Indians ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 4 0 1 0 1 0 .273 Ramirez 3B 3 1 2 2 2 0 .278 Lindor SS 5 0 0 0 0 2 .212 Santana 1B 4 0 1 1 1 2 .177 Reyes DH 3 0 0 0 1 0 .292 Naquin RF 4 0 0 0 0 0 .143 Santana LF 3 0 1 0 0 1 .190 Zimmer LF 0 0 0 0 1 0 .182 Leon C 3 1 1 0 1 0 .100 Mercado CF 3 1 0 0 1 1 .111 Totals 32 3 6 3 8 6 - Tigers ab r h rbi bb so avg Goodrum SS 3 0 0 0 1 0 .209 Castro 3B 3 1 0 0 1 1 .400 Cabrera DH 4 0 0 0 0 1 .169 Schoop 2B 3 0 1 0 0 1 .243 Candelario 1B 4 0 0 0 0 2 .241 Stewart LF 3 0 1 0 0 2 .200 Jones PH 1 0 1 1 0 0 .314 Maybin RF 4 0 0 0 0 1 .231 Romine C 3 0 1 0 0 2 .304 Reyes CF 3 0 0 0 0 2 .269 Totals 31 1 4 1 2 12 - Indians 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -- 3 6 2 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 1 4 1 Indians ip h r er bb so np era Bieber, W (4-0) 7.0 3 0 0 1 11 98 1.30 Wittgren, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 14 2.25 Hand, S (1) 1.0 1 1 0 1 0 20 6.35 Tigers ip h r er bb so np era Turnbull, L (2-1) 4.2 6 3 3 4 3 97 2.78 Schreiber 1.1 0 0 0 0 1 22 0.00 Cisnero 1.0 0 0 0 2 1 28 2.61 Garcia 1.0 0 0 0 2 1 23 2.45 Garcia 1.0 0 0 0 0 0 18 6.48