MLB Tigers vs Royals Box Score

Royals 14, Tigers 6 Royals ab r h rbi bb so avg Merrifield 2B 5 3 3 3 0 0 .400 Lopez 2B 0 0 0 0 0 0 .167 Soler RF 4 1 1 2 1 1 .154 Starling CF 1 0 0 0 0 1 .143 Mondesi SS 5 0 0 0 0 2 .118 Perez C 4 2 1 1 1 0 .267 Hernandez C 0 0 0 0 0 0 .000 O'Hearn 1B 4 1 2 2 1 2 .500 Franco 3B 5 2 3 4 0 0 .313 Gordon LF 3 0 0 0 1 0 .077 Mejia LF 1 0 0 0 0 0 .000 Cordero DH 4 2 1 0 1 0 .143 Phillips CF-RF 4 3 2 2 1 0 .333 Totals 40 14 13 14 6 6 - Tigers ab r h rbi bb so avg Goodrum SS 4 1 1 0 1 2 .250 Schoop 2B 3 0 0 1 0 0 .250 Castro 2B 1 0 0 0 0 0 .000 Cabrera DH 3 0 1 0 2 0 .143 Stewart PR 0 0 0 0 0 0 .000 Cron 1B 4 0 0 0 0 4 .267 Lugo 3B 0 0 0 0 1 0 .000 Mercer 3B-1B 5 1 1 0 0 0 .143 Maybin RF 4 1 1 0 0 2 .100 Reyes LF 4 2 2 2 0 0 .333 Romine C 4 0 1 0 0 1 .300 Jones CF 4 1 2 3 0 0 .357 Totals 36 6 9 6 4 9 - Royals 0 1 3 6 2 0 0 0 2 -- 14 13 2 Tigers 0 5 0 0 0 1 0 0 0 -- 6 9 0 Royals ip h r er bb so np era Montgomery 2.0 5 5 3 0 1 46 13.50 Griffin, W (1-0) 1.2 0 0 0 0 1 23 0.00 McCarthy 1.1 0 0 0 2 1 25 4.50 Staumont 1.0 2 1 1 0 3 18 4.50 Sparkman 2.0 2 0 0 0 2 28 3.00 Speier 1.0 0 0 0 2 1 23 10.80 Tigers ip h r er bb so np era Fulmer 2.2 5 4 4 1 2 47 13.50 Funkhouser, L (0-1) 1.0 4 5 5 2 1 40 45.00 Burrows 2.1 3 3 3 1 0 37 11.57 Fulmer 1.0 0 0 0 1 1 21 0.00 Schreiber 1.0 0 0 0 0 1 15 0.00 Castro 1.0 1 2 2 1 1 17 18.00