MLB Tigers vs Twins Box Score

Twins 3, Tigers 2 Twins ab r h rbi bb so avg Polanco SS 4 1 4 1 0 0 .289 Sano 1B 4 0 0 0 0 2 .230 Cruz DH 4 0 2 0 0 1 .331 Rooker RF 3 0 1 1 0 1 .250 Astudillo PH-C 1 1 0 0 0 0 .000 Rosario LF 4 0 1 0 0 0 .239 Gonzalez 2B 4 0 2 1 0 0 .221 Buxton CF 4 0 1 0 0 0 .237 Adrianza 3B 3 1 0 0 1 1 .169 Avila C 0 0 0 0 0 0 .167 Jeffers PH-C 2 0 0 0 0 1 .250 Donaldson PH 0 0 0 0 1 0 .241 Cave PR-RF 0 0 0 0 0 0 .219 Totals 33 3 11 3 2 6 - Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF-LF 4 1 2 0 0 0 .306 Schoop 2B 4 1 1 1 0 2 .308 Cabrera DH 4 0 2 1 0 2 .250 Candelario 1B 2 0 0 0 2 1 .294 Castro SS 4 0 1 0 0 1 .333 Stewart LF 2 0 0 0 0 1 .192 Hill CF 1 0 0 0 0 1 .000 Bonifacio RF 3 0 0 0 0 1 .179 Greiner C 3 0 0 0 0 0 .108 Paredes 3B 3 0 0 0 0 0 .200 Totals 30 2 6 2 2 9 - Twins 0 0 1 0 0 0 1 1 -- 3 11 0 Tigers 0 0 2 0 0 0 0 0 -- 2 6 1 Twins ip h r er bb so np era Wisler 2.0 0 0 0 1 3 30 0.96 Poppen 0.2 3 2 2 0 0 24 4.91 Thielbar 2.1 3 0 0 1 2 46 1.38 Clippard 1.0 0 0 0 0 1 13 2.20 Romo, W (1-1) 1.0 0 0 0 0 0 11 3.29 May, S (5) 1.0 0 0 0 0 3 16 4.20 Tigers ip h r er bb so np era Alexander 4.0 7 1 1 0 4 59 3.86 Garcia 1.0 1 0 0 0 0 10 1.80 Farmer, H (0) 1.0 1 0 0 0 0 17 5.40 Soto, BS (2) 0.0 1 1 1 2 0 19 3.63 Cisnero 1.0 0 0 0 0 2 13 1.37 Jimenez, L (1-3) 1.0 1 1 0 0 0 7 10.80