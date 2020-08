MLB Tigers vs White Sox Box Score

White Sox 8, Tigers 4 White Sox ab r h rbi bb so avg Anderson SS 4 2 1 0 1 0 .324 Moncada 3B 5 0 0 1 0 2 .278 Grandal C 3 0 1 0 1 0 .245 Abreu 1B 4 2 3 2 0 0 .276 Encarnacion DH 4 2 1 1 0 0 .206 Jimenez LF 4 1 2 4 0 0 .233 Robert CF 4 0 0 0 0 2 .279 Mendick 2B 3 0 0 0 1 0 .278 Engel RF 3 1 0 0 0 1 .263 Totals 34 8 8 8 3 5 - Tigers ab r h rbi bb so avg Goodrum SS 4 0 0 0 0 0 .236 Reyes LF-RF 4 0 2 0 0 0 .293 Cabrera DH 4 0 0 0 0 0 .189 Schoop 2B 3 1 1 0 1 1 .237 Candelario 1B 3 1 0 0 1 1 .238 Demeritte RF 2 0 0 0 0 1 .154 Stewart PH-LF 2 0 0 0 0 1 .206 Lugo 3B 3 1 1 0 0 0 .222 Castro PH 1 0 1 1 0 0 .167 Romine C 4 1 2 3 0 0 .308 Jones CF 3 0 0 0 1 2 .311 Totals 33 4 7 4 3 6 - White Sox 4 0 0 1 0 1 2 0 0 -- 8 8 0 Tigers 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -- 4 7 0 White Sox ip h r er bb so np era Gonzalez 4.2 6 2 2 1 2 72 6.61 Cordero 0.1 0 0 0 0 0 1 4.76 Foster, W (2-0) 2.0 0 0 0 0 4 28 0.00 Burdi 1.0 0 0 0 0 0 11 0.00 Hamilton 0.1 1 2 2 2 0 22 4.50 Cishek 0.2 0 0 0 0 0 8 8.59 Tigers ip h r er bb so np era Alexander, L (1-1) 3.2 4 5 5 3 2 58 4.76 Garcia 2.1 2 1 1 0 0 31 7.36 Fulmer 1.0 2 2 2 0 0 23 8.31 Burrows 1.0 0 0 0 0 1 8 8.10 Funkhouser 1.0 0 0 0 0 2 18 9.00