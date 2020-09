MLB Twins vs Indians Box Score

Twins 8, Indians 4 Indians ab r h rbi bb so avg Lindor SS 5 0 1 0 0 0 .272 Hernandez 2B 4 0 1 0 0 1 .257 Ramirez 3B 3 2 2 1 1 0 .259 Santana 1B 3 2 1 0 1 1 .197 Reyes DH 4 0 0 0 0 2 .297 Luplow RF 2 0 1 1 1 1 .167 Naquin PH-RF 0 0 0 0 1 0 .242 Mercado LF 2 0 0 1 0 1 .133 Naylor PH-LF 1 0 0 0 0 0 .161 Perez C 4 0 0 0 0 3 .167 DeShields CF 4 0 0 0 0 3 .247 Totals 32 4 6 3 4 12 - Twins ab r h rbi bb so avg Polanco SS 3 0 0 0 1 0 .274 Donaldson 3B 4 0 0 0 0 2 .224 Cruz DH 3 1 0 0 1 1 .327 Rosario LF 4 1 2 2 0 1 .255 Sano 1B 4 1 1 1 0 2 .236 Rooker RF 1 1 1 0 0 0 .316 Cave PR-RF 2 1 0 0 0 1 .217 Buxton CF 3 1 1 2 0 0 .247 Gonzalez 2B 3 1 2 2 0 0 .210 Astudillo C 3 1 1 1 0 0 .364 Jeffers C 0 0 0 0 0 0 .289 Totals 30 8 8 8 2 7 - Indians 0 0 0 2 0 1 0 1 0 -- 4 6 0 Twins 0 3 0 2 0 0 0 3 X -- 8 8 0 Indians ip h r er bb so np era Plesac, L (3-2) 7.0 6 5 5 1 5 87 2.20 Wittgren 1.0 2 3 3 1 2 21 3.20 Twins ip h r er bb so np era Hill, W (2-1) 5.0 4 2 2 2 7 90 3.81 Wisler, H (0) 1.1 1 1 1 1 2 29 1.29 Clippard, H (1) 1.0 1 1 0 0 1 19 1.86 Duffey, H (1) 0.2 0 0 0 1 1 14 2.08 Rogers 1.0 0 0 0 0 1 15 3.86