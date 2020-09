MLB Twins vs Indians Box Score

Twins 3, Indians 1 Indians ab r h rbi bb so avg Lindor SS 4 0 1 0 0 0 .274 Hernandez 2B 4 0 1 0 0 2 .257 Ramirez 3B 4 1 2 1 0 0 .252 Santana 1B 3 0 0 0 1 0 .195 Reyes DH 4 0 1 0 0 1 .304 Naquin RF 3 0 1 0 0 1 .242 Mercado PH 1 0 0 0 0 0 .138 Naylor LF 2 0 0 0 1 0 .167 Perez C 3 0 0 0 0 2 .177 DeShields CF 3 0 0 0 0 1 .260 Totals 31 1 6 1 2 7 - Twins ab r h rbi bb so avg Polanco SS 3 0 0 0 1 0 .279 Donaldson 3B 4 0 1 0 0 1 .244 Rosario LF 3 0 1 0 1 1 .248 Cruz DH 4 0 0 0 0 2 .333 Sano 1B 3 0 0 0 0 1 .236 Cave RF 3 1 1 0 0 1 .222 Buxton CF 3 1 1 2 0 2 .244 Gonzalez 2B 3 0 0 0 0 2 .200 Jeffers C 3 1 1 1 0 1 .289 Totals 29 3 5 3 2 11 - Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 1 6 0 Twins 0 2 0 0 0 0 1 0 X -- 3 5 0 Indians ip h r er bb so np era Bieber, L (7-1) 7.0 5 3 3 2 8 109 1.53 Karinchak 1.0 0 0 0 0 3 14 2.57 Twins ip h r er bb so np era Maeda, W (5-1) 7.0 4 0 0 2 7 94 2.43 Romo, H (0) 1.0 0 0 0 0 0 16 3.31 Rogers, S (1) 1.0 2 1 1 0 0 13 4.11