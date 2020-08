Twins 7, Pirates 3 Pirates ab r h rbi bb so avg Frazier 2B 4 0 1 0 1 2 .175 Evans 3B 5 0 3 1 0 1 .393 Bell DH 5 0 0 0 0 2 .171 Moran 1B 4 0 0 0 1 0 .243 Reynolds LF 3 1 1 0 1 1 .147 Polanco RF 2 0 0 1 1 1 .063 Gonzalez SS 4 1 3 0 0 0 .250 Dyson CF 3 0 0 0 1 1 .083 Murphy C 4 1 1 1 0 1 .273 Totals 34 3 9 3 5 9 - Twins ab r h rbi bb so avg Kepler RF 0 2 0 1 4 0 .270 Polanco SS 3 0 0 0 2 0 .268 Cruz DH 4 1 3 1 0 1 .395 Rosario LF 4 1 2 2 0 0 .250 Sano 1B 4 0 1 1 0 2 .133 Arraez 2B 2 1 0 1 1 0 .212 Gonzalez 3B 4 1 1 0 0 0 .280 Avila C 3 0 0 0 1 1 .250 Buxton CF 3 1 1 1 0 0 .111 Totals 27 7 8 7 8 4 - Pirates 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -- 3 9 2 Twins 3 1 0 1 2 0 0 0 X -- 7 8 0 Pirates ip h r er bb so np era Musgrove, L (0-3) 3.1 6 5 5 5 2 84 6.75 Howard 0.2 1 0 0 0 1 11 0.00 Turley 1.0 1 2 2 2 0 28 8.31 Neverauskas 1.0 0 0 0 0 1 10 0.00 Rios 2.0 0 0 0 1 0 21 0.00 Twins ip h r er bb so np era Berrios, W (1-1) 6.0 4 1 1 3 6 98 4.80 Thielbar 2.1 5 2 2 2 3 51 7.71 May, S (2) 0.2 0 0 0 0 0 5 1.93