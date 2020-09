MLB Twins vs Tigers Box Score

Twins 2, Tigers 0 Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF 3 0 1 0 0 1 .299 Schoop 2B 3 0 1 0 0 1 .310 Cabrera DH 3 0 1 0 0 1 .242 Candelario 1B 3 0 1 0 0 1 .299 Castro SS 3 0 0 0 0 0 .340 Stewart LF 2 0 1 0 0 0 .197 Bonifacio PH 1 0 0 0 0 0 .200 Demeritte RF 2 0 0 0 1 1 .188 Romine C 2 0 0 0 0 1 .271 Paredes 3B 2 0 0 0 0 1 .216 Totals 24 0 5 0 1 7 - Twins ab r h rbi bb so avg Polanco SS 3 1 1 1 0 0 .269 Donaldson 3B 2 1 1 1 0 1 .241 Cruz DH 3 0 1 0 0 0 .326 Sano 1B 3 0 0 0 0 3 .237 Gonzalez RF 2 0 0 0 0 1 .212 Adrianza 2B 2 0 0 0 0 0 .179 Rooker LF 1 0 0 0 0 0 .000 Buxton CF 0 0 0 0 0 0 .236 Cave CF-LF 2 0 0 0 0 2 .219 Jeffers C 2 0 1 0 0 1 .269 Totals 20 2 4 2 0 8 - Tigers 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 5 0 Twins 2 0 0 0 0 0 X -- 2 4 0 Tigers ip h r er bb so np era Boyd, L (1-5) 6.0 4 2 2 0 8 89 6.64 Twins ip h r er bb so np era Dobnak, W (6-2) 5.0 4 0 0 1 4 61 2.72 Duffey, H (0) 1.0 0 0 0 0 2 14 1.76 Rogers, S (1) 1.0 1 0 0 0 1 17 4.05