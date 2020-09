MLB Twins vs Tigers Box Score

Twins 4, Tigers 3 Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF-LF 4 1 2 1 0 1 .312 Schoop 2B 3 1 0 0 1 1 .301 Cabrera DH 4 1 1 0 0 2 .250 Candelario 1B 4 0 1 1 0 2 .293 Castro SS 4 0 2 0 0 1 .345 Bonifacio RF 4 0 1 1 0 0 .188 Stewart LF 3 0 0 0 0 1 .184 Hill PR-CF 1 0 0 0 0 1 .000 Romine C 3 0 0 0 0 2 .261 Paredes 3B 3 0 0 0 0 1 .186 Totals 33 3 7 3 1 12 - Twins ab r h rbi bb so avg Polanco SS 4 0 0 0 0 1 .281 Donaldson 3B 2 0 0 0 2 0 .226 Adrianza PR 0 1 0 0 0 0 .169 Cruz DH 4 1 1 0 0 1 .329 Rooker RF 2 0 1 0 0 0 .333 Cave PR-RF 2 1 0 0 0 2 .213 Sano 1B 4 1 3 2 0 1 .246 Rosario LF 4 0 0 0 0 1 .232 Buxton CF 4 0 1 1 0 2 .238 Gonzalez 2B 2 0 0 0 1 0 .218 Jeffers C 2 0 0 0 0 2 .233 Wade Jr. PH 1 0 1 0 0 0 .250 Astudillo C 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 4 7 3 3 10 - Tigers 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -- 3 7 0 Twins 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -- 4 7 0 Tigers ip h r er bb so np era Skubal 6.0 2 1 1 2 6 78 4.70 Jimenez, H (1) 0.2 1 1 1 0 2 13 10.95 Soto, H (1) 0.1 0 0 0 0 1 4 3.57 Farmer, H (0) 1.0 1 0 0 0 0 14 5.02 Cisnero, BS (0) 0.2 3 2 2 1 1 23 2.21 Twins ip h r er bb so np era Maeda 6.0 2 3 3 1 8 91 2.77 Clippard 1.0 3 0 0 0 1 20 2.08 Alcala, W (2-1) 2.0 2 0 0 0 3 24 2.45