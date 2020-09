MLB Twins vs Tigers Box Score

Tigers 10, Twins 8 Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF 4 1 2 0 1 1 .318 Schoop 2B 5 2 2 1 0 1 .305 Cabrera DH 5 1 2 1 0 1 .255 Candelario 1B 5 1 3 1 0 2 .305 Castro SS 5 1 2 3 0 0 .350 Bonifacio LF 5 2 2 0 0 2 .216 Demeritte RF 4 0 1 1 0 2 .200 Greiner C 5 1 2 2 0 0 .143 Alcantara 3B 3 1 1 1 0 2 .333 Stewart PH 1 0 0 0 0 0 .182 Paredes 3B 0 0 0 0 0 0 .186 Totals 42 10 17 10 1 11 - Twins ab r h rbi bb so avg Polanco SS 5 1 2 0 0 0 .285 Arraez 2B 5 2 2 1 0 0 .277 Sano 1B 3 1 0 0 2 2 .240 Rosario LF 4 1 2 2 1 0 .240 Rooker DH 5 1 1 2 0 2 .273 Wade Jr. RF 4 0 1 0 1 2 .250 Cave CF 4 1 2 1 1 0 .228 Adrianza 3B 4 1 2 0 1 0 .190 Astudillo C 3 0 1 2 0 0 .250 Donaldson PH 1 0 0 0 0 1 .219 Jeffers C 1 0 0 0 0 0 .226 Totals 39 8 13 8 6 7 - Tigers 0 1 1 0 0 3 2 3 0 -- 10 17 0 Twins 0 0 2 0 4 1 0 1 0 -- 8 13 2 Tigers ip h r er bb so np era Mize 4.0 5 3 3 2 3 83 6.75 Garcia 0.2 3 3 3 2 0 31 7.07 Schreiber 1.1 3 1 1 1 2 32 6.08 Funkhouser, W (1-1) 2.0 1 1 1 1 2 31 6.06 Garcia, S (3) 1.0 1 0 0 0 0 14 1.69 Twins ip h r er bb so np era Hill 5.0 6 2 2 0 5 77 3.86 May 0.2 4 3 3 0 1 18 5.74 Duffey, BS (0) 1.1 3 2 1 0 3 33 2.16 Romo, L (1-2) 0.2 1 1 1 0 1 20 3.77 Smeltzer 1.1 3 2 2 1 1 33 6.75