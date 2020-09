Twins 3, White Sox 2 White Sox ab r h rbi bb so avg Anderson SS 4 1 3 0 0 1 .345 Grandal C 3 0 0 0 1 0 .221 Abreu 1B 4 1 1 0 0 0 .313 Encarnacion DH 4 0 0 0 0 1 .167 Jimenez LF 4 0 1 2 0 1 .290 Robert CF 4 0 0 0 0 1 .288 Mazara RF 4 0 1 0 0 2 .243 Sanchez 3B 3 0 0 0 0 2 .000 Madrigal 2B 3 0 1 0 0 0 .394 Totals 33 2 7 2 1 8 - Twins ab r h rbi bb so avg Sano 1B 5 0 0 0 0 3 .236 Polanco SS 5 1 2 0 0 1 .273 Cruz DH 3 1 3 0 1 0 .328 Gonzalez RF-2B 3 0 0 0 1 0 .219 Rosario LF 4 0 2 0 0 0 .240 Adrianza 3B 4 0 0 0 0 1 .185 Buxton CF 4 0 2 1 0 0 .236 Vargas 2B 1 0 0 0 1 0 .227 Cave PH-RF 2 1 1 0 0 1 .209 Jeffers C 2 0 0 0 0 1 .286 Arraez PH 1 0 1 1 0 0 .272 Avila C 1 0 0 0 0 1 .167 Totals 35 3 11 2 3 8 - White Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 7 1 Twins 0 0 0 0 1 1 1 0 X -- 3 11 0 White Sox ip h r er bb so np era Keuchel 5.0 7 1 0 2 4 85 2.42 Cordero, BS (0) 1.0 3 2 2 0 0 18 5.40 Marshall 0.2 1 0 0 1 0 16 2.40 Detwiler 0.1 0 0 0 0 1 4 1.29 Cishek 1.0 0 0 0 0 3 18 5.93 Twins ip h r er bb so np era Pineda 6.0 6 2 2 1 4 81 3.00 Thielbar, W (1-0) 1.0 1 0 0 0 2 20 1.69 Romo, H (0) 1.0 0 0 0 0 0 18 3.55 Wisler, S (0) 1.0 0 0 0 0 2 14 1.08