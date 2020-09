MLB White Sox vs Tigers Box Score

White Sox 4, Tigers 3 Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF 5 0 0 0 0 2 .305 Schoop 2B 4 1 1 0 0 1 .283 Cabrera DH 3 1 1 0 1 1 .241 Candelario 1B 3 1 0 0 1 1 .327 Castro SS 4 0 1 0 0 2 .354 Bonifacio LF 2 0 0 1 1 1 .226 Cameron RF 4 0 1 2 0 1 .077 Romine C 3 0 1 0 1 1 .248 Paredes 3B 4 0 0 0 0 0 .155 Hill PR 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 3 5 3 4 10 - White Sox ab r h rbi bb so avg Anderson SS 3 1 0 0 0 1 .343 Jimenez LF 4 1 2 3 0 0 .285 Engel PR-LF 0 0 0 0 0 0 .277 Abreu 1B 4 0 0 0 0 1 .304 Encarnacion DH 2 0 0 0 1 1 .173 McCann C 3 0 0 0 0 1 .319 Robert CF 3 0 0 0 0 1 .260 Mazara RF 2 1 0 0 1 2 .237 Sanchez 3B 2 1 1 0 1 1 .375 Madrigal 2B 3 0 0 1 0 0 .358 Totals 26 4 3 4 3 8 - Tigers 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -- 3 5 0 White Sox 0 0 0 0 0 4 0 0 X -- 4 3 1 Tigers ip h r er bb so np era Mize 5.1 1 2 2 2 5 76 5.85 Cisnero, BS (0) 1.1 1 2 2 0 1 20 3.80 Soto 0.2 0 0 0 1 1 11 3.26 Farmer 0.2 1 0 0 0 1 12 4.50 White Sox ip h r er bb so np era Giolito 5.2 4 3 3 4 7 114 3.43 Marshall, W (2-1) 1.1 1 0 0 0 1 20 2.66 Heuer, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 13 2.16 Colome, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 16 1.08