MLB Yankees vs Braves Box Score

Yankees 9, Braves 6 Braves ab r h rbi bb so avg Swanson SS 5 0 0 1 0 0 .254 d'Arnaud DH 5 1 1 0 0 4 .371 Freeman 1B 4 1 1 0 1 0 .266 Ozuna RF 5 1 2 3 0 0 .273 Duvall LF-CF 4 1 0 0 0 0 .250 Camargo 2B 4 1 1 1 0 0 .188 Riley 3B 4 1 1 0 0 0 .174 Flowers C 3 0 2 1 1 1 .375 Inciarte CF 3 0 0 0 0 2 .175 Markakis PH-LF 1 0 0 0 0 1 .235 Totals 38 6 8 6 2 8 - Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 2B-1B 2 2 1 0 2 1 .400 Judge RF 2 2 1 1 1 0 .290 Tauchman PH-RF 1 0 0 0 1 0 .300 Hicks CF 3 3 1 0 1 0 .220 Voit 1B 3 1 1 3 0 1 .261 Wade 2B 0 0 0 0 0 0 .182 Torres SS 2 1 0 0 2 1 .151 Ford DH 4 0 2 3 0 0 .227 Urshela 3B 4 0 0 0 0 0 .288 Sanchez C 4 0 0 0 0 2 .093 Gardner LF 4 0 0 0 0 2 .184 Totals 29 9 6 7 7 7 - Braves 0 0 0 0 0 3 1 2 0 -- 6 8 2 Yankees 3 0 3 0 2 0 1 0 X -- 9 6 2 Braves ip h r er bb so np era Toussaint, L (0-1) 4.0 4 6 5 1 3 86 7.27 Wilson 1.2 1 2 2 4 2 52 10.80 Jackson 1.1 1 1 1 1 1 34 3.38 Tomlin 1.0 0 0 0 1 1 14 0.00 Yankees ip h r er bb so np era Montgomery, W (2-1) 6.0 4 3 3 1 4 78 5.17 Hale 0.1 2 1 1 0 1 16 3.00 Ottavino 0.2 0 0 0 1 1 12 1.35 Cessa 0.1 2 2 1 0 0 9 2.45 Green, H (0) 0.2 0 0 0 0 1 10 0.90 Britton, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 6 1.35