MLB Yankees vs Orioles Box Score

Yankees 6, Orioles 0 Orioles ab r h rbi bb so avg Mullins CF 3 0 0 0 0 0 .286 Iglesias SS 3 0 0 0 0 1 .365 Stewart RF 3 0 0 0 0 3 .242 Mountcastle LF 2 0 0 0 1 0 .371 Severino C 3 0 0 0 0 2 .314 Nunez DH 3 0 1 0 0 2 .253 Ruiz 3B 3 0 0 0 0 0 .223 Alberto 2B 2 0 1 0 0 0 .313 Valaika 1B 2 0 0 0 0 1 .264 Totals 24 0 2 0 1 9 - Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 3B 4 1 1 1 0 1 .352 Voit 1B 3 1 1 0 0 0 .272 Gardner CF 2 1 2 2 1 0 .182 Frazier RF 3 0 0 0 0 2 .277 Torres SS 2 1 1 0 1 0 .240 Sanchez DH 2 0 0 0 1 1 .119 Tauchman LF 3 1 3 1 0 0 .265 Higashioka C 3 1 1 2 0 2 .207 Wade 2B 3 0 0 0 0 1 .154 Totals 25 6 9 6 3 7 - Orioles 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 2 0 Yankees 3 2 0 0 0 1 X -- 6 9 1 Orioles ip h r er bb so np era Cobb, L (1-4) 4.0 7 5 5 1 5 60 5.03 Eshelman 2.0 2 1 1 2 2 41 3.96 Yankees ip h r er bb so np era Cole, W (5-3) 7.0 2 0 0 1 9 114 3.20