MLB Yankees vs Orioles Box Score

Yankees 10, Orioles 1 Orioles ab r h rbi bb so avg Mullins CF 3 0 1 0 0 0 .287 Iglesias SS 3 0 0 0 0 1 .355 Velazquez SS 0 0 0 0 0 0 .179 Stewart RF 3 1 2 1 0 0 .278 Mountcastle LF 3 0 0 0 0 2 .354 Ruiz 3B 2 0 1 0 1 0 .227 Nunez DH 1 0 0 0 0 0 .252 Holaday PH 1 0 0 0 0 1 .208 Alberto 2B 2 0 0 0 0 0 .309 Valaika 2B 1 0 0 0 0 1 .262 Davis 1B 3 0 0 0 0 1 .115 Sisco C 2 0 0 0 0 1 .230 Totals 24 1 4 1 1 7 - Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 3B 3 2 2 0 1 0 .359 Voit 1B 4 3 3 6 0 0 .285 Wade SS 0 0 0 0 0 0 .154 Hicks CF 4 0 1 0 0 1 .210 Frazier RF 3 1 0 1 1 0 .267 Torres SS 3 1 2 1 0 0 .253 Ford 1B 1 0 0 0 0 0 .137 Andujar DH 4 0 1 2 0 1 .220 Sanchez C 3 1 1 0 0 1 .125 Kratz C 0 0 0 0 0 0 .296 Gardner LF 1 1 0 0 2 0 .180 Estrada 2B 2 1 0 0 1 1 .190 Totals 28 10 10 10 5 4 - Orioles 1 0 0 0 0 0 0 -- 1 4 0 Yankees 4 0 0 3 3 0 X -- 10 10 1 Orioles ip h r er bb so np era Akin, L (0-1) 0.2 3 4 4 1 1 39 4.61 Lakins 2.1 2 0 0 1 1 43 3.15 Wojciechowski 1.2 5 6 6 3 1 48 6.43 Fulmer 1.1 0 0 0 0 1 14 5.63 Yankees ip h r er bb so np era Tanaka, W (2-2) 5.0 3 1 1 0 5 91 3.16 Cessa 1.0 1 0 0 0 0 18 2.65 Kriske 1.0 0 0 0 1 2 22 14.73