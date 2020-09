MLB Yankees vs Orioles Box Score

Yankees 3, Orioles 1 Orioles ab r h rbi bb so avg Alberto 2B 4 0 0 0 0 1 .299 Iglesias DH 4 0 1 0 0 1 .348 Mountcastle LF 4 0 0 0 0 2 .347 Severino C 3 0 0 0 1 0 .296 Nunez 1B 4 1 2 1 0 2 .251 Stewart RF 4 0 1 0 0 1 .250 Valaika SS 3 0 1 0 0 1 .254 Ruiz 3B 3 0 1 0 0 1 .223 Mullins CF 3 0 0 0 0 1 .266 Totals 32 1 6 1 1 10 - Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 3B 4 0 1 0 0 1 .350 Voit 1B 4 0 0 0 0 1 .270 Hicks CF 4 1 1 0 0 0 .208 Frazier RF 4 1 2 0 0 0 .280 Andujar LF 3 0 2 0 0 0 .242 Gardner LF 0 0 0 0 0 0 .183 Torres PH 1 0 1 2 0 0 .262 Tauchman LF 0 0 0 0 0 0 .253 Sanchez DH 3 0 0 0 1 2 .127 Higashioka C 2 0 0 0 0 0 .194 Ford PH 1 0 0 0 0 0 .135 Kratz C 0 0 0 0 0 0 .296 Estrada 2B 3 0 0 0 0 0 .170 Wade SS 3 1 1 1 0 1 .159 Totals 32 3 8 3 1 5 - Orioles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 6 0 Yankees 0 0 1 0 0 0 0 2 X -- 3 8 1 Orioles ip h r er bb so np era Means 6.0 5 1 1 1 4 96 5.63 Tate, L (1-1) 1.2 2 2 2 0 0 28 3.21 Scott 0.1 1 0 0 0 1 6 1.47 Yankees ip h r er bb so np era Happ 5.0 5 1 1 0 5 73 3.96 Ottavino 0.2 1 0 0 1 1 21 7.43 Holder 0.1 0 0 0 0 0 2 2.08 Green 1.0 0 0 0 0 2 15 3.80 Britton, W (1-2) 1.0 0 0 0 0 0 11 2.25 Chapman, S (0) 1.0 0 0 0 0 2 15 4.50