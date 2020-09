MLB Yankees vs Rays Box Score

Rays 5, Yankees 3 Rays ab r h rbi bb so avg Arozarena DH 4 1 1 0 1 2 .200 Lowe RF-2B 4 0 0 0 1 1 .273 Diaz 3B 3 1 2 0 0 0 .307 Renfroe RF 2 0 0 0 0 1 .161 Choi 1B 3 2 3 3 2 0 .235 Brosseau 1B 0 0 0 0 0 0 .326 Adames SS 5 0 3 0 0 2 .297 Wendle 2B-3B 4 0 0 0 0 1 .280 Margot LF 5 0 1 1 0 0 .294 Kiermaier CF 3 1 1 1 2 1 .236 Perez C 4 0 0 0 1 2 .170 Totals 37 5 11 5 7 10 - Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 2B 5 1 2 0 0 2 .398 Voit DH 4 1 1 2 0 2 .301 Ford 1B 4 0 1 0 0 0 .182 Frazier RF 4 0 1 0 0 2 .295 Urshela 3B 4 1 1 1 0 2 .239 Tauchman LF 4 0 0 0 0 1 .261 Sanchez C 4 0 0 0 0 1 .128 Mercer SS 2 0 0 0 1 0 .200 Hicks PH 1 0 1 0 0 0 .218 Gardner CF 3 0 0 0 1 1 .169 Totals 35 3 7 3 2 11 - Rays 2 1 0 0 1 1 0 0 0 -- 5 11 2 Yankees 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -- 3 7 1 Rays ip h r er bb so np era Glasnow, W (2-1) 6.0 2 0 0 1 9 87 4.24 Garcia 1.0 3 3 3 1 0 30 10.80 Fairbanks, H (2) 1.0 1 0 0 0 1 9 2.87 Castillo, S (2) 1.0 1 0 0 0 1 17 1.98 Yankees ip h r er bb so np era Cole, L (4-2) 5.0 8 4 4 4 7 103 3.91 Nelson 1.0 3 1 1 0 1 27 7.45 Yajure 3.0 0 0 0 3 2 49 0.00