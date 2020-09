MLB Yankees vs Rays Box Score

Yankees 5, Rays 3 Rays ab r h rbi bb so avg Choi 1B 3 0 0 0 0 1 .228 Renfroe PH 1 0 0 0 0 1 .159 O'Grady 1B 0 0 0 0 0 0 .400 Lowe 2B 4 0 0 0 0 3 .264 Wendle 3B 3 0 0 0 0 1 .271 Meadows RF 4 0 0 0 0 1 .233 Tsutsugo DH 3 0 0 0 0 1 .182 Brosseau PH 1 0 0 0 0 1 .319 Adames SS 3 2 3 1 0 0 .316 Kiermaier CF 3 1 1 2 0 1 .239 Margot LF 3 0 0 0 0 1 .284 Perez C 1 0 0 0 1 0 .167 Arozarena PH 1 0 0 0 0 0 .167 Smith C 0 0 0 0 0 0 .500 Totals 30 3 4 3 1 11 - Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 2B 4 2 2 2 0 0 .402 Voit 1B 4 1 2 0 0 1 .308 Hicks CF 4 0 1 0 0 0 .220 Frazier RF 4 1 1 0 0 3 .292 Gardner LF 0 0 0 0 0 0 .169 Urshela 3B 4 1 2 2 0 0 .250 Tauchman LF-RF 3 0 1 0 0 0 .264 Sanchez DH 3 0 0 0 0 1 .124 Higashioka C 3 0 0 0 0 2 .167 Wade SS 3 0 0 0 0 1 .171 Totals 32 5 9 4 0 8 - Rays 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -- 3 4 1 Yankees 1 0 1 0 0 3 0 0 X -- 5 9 0 Rays ip h r er bb so np era Richards 4.2 5 2 2 0 5 64 4.91 Thompson, L (1-2) 1.1 3 3 3 0 1 27 4.42 Reed 2.0 1 0 0 0 2 21 0.00 Yankees ip h r er bb so np era Tanaka, W (1-1) 6.0 3 2 2 1 7 88 3.38 Loaisiga, H (1) 1.0 1 1 1 0 2 23 3.18 Britton, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 12 1.80 Chapman, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 13 9.00