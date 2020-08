Rays 10, Yankees 5 Rays ab r h rbi bb so avg Brosseau 1B-RF 3 1 1 1 1 2 .382 Meadows LF 5 0 0 0 0 1 .246 Diaz 3B 5 2 2 2 0 1 .276 Martinez DH 2 0 0 0 0 1 .207 Lowe PH-DH 2 1 0 0 1 1 .330 Renfroe RF 2 0 0 0 0 1 .188 Choi PH-1B 3 0 1 0 0 0 .186 Adames SS 2 1 0 0 2 2 .286 Margot CF 3 2 1 1 1 0 .288 Wendle 2B 4 2 2 3 0 1 .281 Zunino C 3 1 1 3 1 1 .118 Totals 34 10 8 10 6 11 - Yankees ab r h rbi bb so avg Hicks DH 4 0 0 0 1 0 .209 Voit 1B 5 2 3 2 0 1 .311 Tauchman LF 5 1 2 0 0 1 .333 Urshela 3B 4 1 2 2 0 2 .256 Torres SS 2 0 0 1 0 0 .231 Estrada 2B 2 0 0 0 0 0 .267 Gardner CF 4 0 0 0 0 0 .164 Frazier RF 3 0 0 0 1 1 .333 Kratz C 4 0 2 0 0 0 .333 Wade 2B-SS 4 1 1 0 0 0 .200 Totals 37 5 10 5 2 5 - Rays 0 0 0 0 3 5 0 0 2 -- 10 8 0 Yankees 1 0 1 0 2 1 0 0 0 -- 5 10 0 Rays ip h r er bb so np era Curtiss 1.1 3 1 1 1 1 38 3.52 Richards 3.0 4 2 2 0 2 76 5.94 Castillo, W (2-0) 0.2 1 1 1 0 0 6 1.08 Thompson 0.2 2 1 1 1 0 19 4.05 Beeks, H (0) 1.1 0 0 0 0 1 16 3.71 Slegers, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 9 11.25 Loup 1.0 0 0 0 0 0 8 3.38 Yankees ip h r er bb so np era Paxton 5.0 1 3 3 4 8 83 6.64 Ottavino, BS (0) 0.2 2 3 3 1 1 15 4.00 Avilan 0.1 3 2 2 0 0 11 4.32 Holder 2.0 1 0 0 0 1 29 2.89 Cessa 1.0 1 2 2 1 1 23 5.19