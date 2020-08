MLB Yankees vs Red Sox Box Score

Yankees 11, Red Sox 5 Red Sox ab r h rbi bb so avg Pillar RF 5 0 1 1 0 1 .313 Devers 3B 5 1 2 0 0 0 .189 Martinez DH 4 0 2 2 0 1 .234 Bogaerts SS 4 1 1 1 0 0 .273 Vazquez C 4 0 0 0 0 2 .227 Verdugo LF 4 1 2 1 0 0 .273 Chavis 1B 4 0 1 0 0 1 .295 Bradley Jr. CF 4 0 2 0 0 0 .234 Peraza 2B 3 2 0 0 1 0 .250 Totals 37 5 11 5 1 5 - Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 2B 3 0 0 0 0 0 .411 Wade 2B 2 0 1 1 0 1 .286 Voit 1B 5 1 1 0 0 3 .267 Ford DH 5 0 0 0 0 2 .156 Urshela 3B 4 2 1 2 0 1 .270 Estrada PH-3B 1 0 0 0 0 0 .667 Torres SS 4 1 2 0 0 0 .234 Tauchman LF 3 3 1 0 1 0 .342 Sanchez C 3 2 1 2 0 1 .125 Kratz C 0 0 0 0 0 0 .500 Frazier RF 3 1 3 5 1 0 .636 Gardner CF 2 1 1 1 1 0 .178 Totals 35 11 11 11 3 8 - Red Sox 0 0 3 0 0 0 0 0 2 -- 5 11 1 Yankees 2 0 0 2 0 4 3 0 X -- 11 11 0 Red Sox ip h r er bb so np era Eovaldi, L (1-2) 5.1 9 8 8 2 3 89 5.93 Hembree 0.2 1 0 0 0 1 16 2.08 Barnes 1.0 1 3 2 1 2 26 6.75 Valdez 1.0 0 0 0 0 2 13 0.68 Yankees ip h r er bb so np era Paxton, W (1-1) 5.0 6 3 3 1 2 83 7.04 Loaisiga, H (1) 1.0 1 0 0 0 1 13 3.18 Avilan 1.0 1 0 0 0 0 11 2.70 Cessa 2.0 3 2 2 0 2 33 4.76