MLS Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) MLS Cup - Conference Quarter-finals ................................................................. Orlando City (1) 7 Scorers: Nani 5pen Red card: Ruan 87 Yellow card: Antônio Carlos 71, Ruan 77, Jansson 94, Perea 96, Gallese 103, Gallese 129 (2nd) Subs used: Akindele 83 (Dike), Perea 83 (Oriol Rosell), Miller 94 (Mueller), Schlegel 101 (Smith), Michel 105 (Pereyra) New York City (1) 6 Scorers: M. Chanot 8 Yellow card: Castellanos 70, Mackay-Steven 88, Ibeagha 122 Subs used: Ibeagha 95 (Tinnerholm), Acevedo 95 (Parks), Ismael Tajouri 95 (Mackay-Steven), Rocha 115 (Ring), Thórarinsson 115 (Matarrita), Scally 121 (Callens) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 6-5 Referee: Allen Chapman Orlando City win 7-6 on penalties ................................................................. Columbus Crew in play New York RB ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (EST/GMT) Sporting KC v SJ Earthquakes (1600/2100) Minnesota United v Colorado Rapids (1930/0030) Portland Timbers v Dallas (2200/0300) Tuesday, November 24 fixtures (EST/GMT) Toronto v Nashville SC (1800/2300) Philadelphia Union v New England (2000/0100) Seattle Sounders v Los Angeles (2230/0330)