MLS Summaries

Nov 25 (OPTA) - Summaries for the MLS on Tuesday (start times are EST) MLS Cup - Conference Quarter-finals ................................................................. Toronto (0) 0 Subs used: Akinola 62 (DeLeon), Mullins 82 (Altidore), Gallacher 101 (Auro), Priso-Mbongue 101 (Piatti), Fraser 111 (González), Gallardo 112 (Laryea) Nashville SC (0) 1 Scorers: D. Ríos 108 Subs used: Ríos 71 (Cádiz), Jones 106 (Anunga), Washington 106 (Muyl), LaGrassa 111 (Mukhtar), Anibaba 118 (Leal) At full time: 0-0 After extra time: 0-1 Referee: Robert Sibiga ................................................................. Philadelphia Union in play New England ................................................................. Seattle Sounders (22:30) Los Angeles ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (EST/GMT) v (1500/2000) v (2000/0100)