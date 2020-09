MLS Summaries

Sep 2 (OPTA) - Summaries for the MLS on Tuesday (start times are EST) Toronto (0) 0 Yellow card: Pozuelo 59 Subs used: Akinola 61 (Delgado), DeLeon 73 (Piatti), Gallardo 81 (Mavinga), Endoh 81 (Altidore) Montreal Impact (1) 1 Scorers: R. Camacho 14 Yellow card: Camacho 45, Brault-Guillard 46, Wanyama 52, Taïder 88, Maciel 97 Subs used: Bojan 75 (Lappalainen), Okwonkwo 79 (Quioto) Referee: Drew Fischer ................................................................. Wednesday, September 2 fixtures (EST/GMT) Atlanta United v Inter Miami (1900/2300) Cincinnati v Chicago Fire (1930/2330) Columbus Crew v Philadelphia Union (1930/2330) New York RB v DC United (1930/2330) Houston Dynamo v Minnesota United (2000/0000) New England v New York City (2000/0000) Sporting KC v Dallas (2030/0030) Nashville SC v Orlando City (2030/0030) Real Salt Lake v Seattle Sounders (2130/0130) Portland Timbers v LA Galaxy (2230/0230) Los Angeles v SJ Earthquakes (2300/0300) Saturday, September 5 fixtures (EST/GMT) Houston Dynamo v Sporting KC (2000/0000) Orlando City v Atlanta United (2000/0000) Vancouver Whitecaps v Toronto (2130/0130) SJ Earthquakes v Colorado Rapids (2230/0230) Sunday, September 6 fixtures (EST/GMT) DC United v New York City (1900/2300) New York RB v Philadelphia Union (1900/2300) Chicago Fire v New England (1930/2330) Columbus Crew v Cincinnati (1930/2330) Minnesota United v Real Salt Lake (2000/0000) Inter Miami v Nashville SC (2000/0000) Seattle Sounders v Portland Timbers (2200/0200) LA Galaxy v Los Angeles (2230/0230)