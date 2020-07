Jul 19 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Portland Timbers (1) 2 Scorers: J. Ebobisse 35, D. Váleri 61 Yellow card: Williamson 24, Villafaña 86 Subs used: Polo 60 (Chará), Loría 69 (Williamson), Niezgoda 69 (Ebobisse), Duvall 82 (Bonilla) Houston Dynamo (0) 1 Scorers: A. Elis 86pen Yellow card: Figueroa 7, Rodríguez 46, Elis 87, Elis 88 (2nd) Subs used: Martínez 62 (Rodríguez), McNamara 87 (Ó. García), Lemoine 88 (Quintero), Cabrera 88 (Struna) Referee: Ismail Elfath ................................................................. Los Angeles (22:30) LA Galaxy ................................................................. Sunday, July 19 fixtures (EST/GMT) Chicago Fire v SJ Earthquakes (2000/0000) Seattle Sounders v Vancouver Whitecaps (2230/0230) Monday, July 20 fixtures (EST/GMT) Inter Miami v New York City (0900/1300) Philadelphia Union v Orlando City (2000/0000) Tuesday, July 21 fixtures (EST/GMT) Toronto v New England (0900/1300) Atlanta United v Columbus Crew (2000/0000) Montreal Impact v DC United (2230/0230) Wednesday, July 22 fixtures (EST/GMT) Real Salt Lake v Sporting KC (0900/1300) Cincinnati v New York RB (2000/0000) Colorado Rapids v Minnesota United (2230/0230) Thursday, July 23 fixtures (EST/GMT) Chicago Fire v Vancouver Whitecaps (0900/1300) LA Galaxy v Houston Dynamo (2000/0000) Los Angeles v Portland Timbers (2230/0230)