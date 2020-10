MLS Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the MLS on Sunday (start times are EST) Los Angeles (0) 2 Scorers: D. Musovski 58, C. Vela 90+3 Subs used: Palacios 61 (Harvey), Blessing 61 (Ginella), Vela 70 (Rodríguez), Wright-Phillips 70 (Musovski), Blackmon 77 (Cifuentes) LA Galaxy (0) 0 Red card: González 25 Yellow card: DePuy 75 Subs used: DePuy 31 (González), Harvey 68 (dos Santos), Koreniuk 85 (Lletget), Corona 85 (Araujo) Referee: Kevin Stott ................................................................. Tuesday, October 27 fixtures (EST/GMT) Montreal Impact v Nashville SC (1900/2300) Vancouver Whitecaps v Seattle Sounders (2200/0200) Wednesday, October 28 fixtures (EST/GMT) New York RB v New England (1900/2300) Cincinnati v Sporting KC (1930/2330) Orlando City v Atlanta United (1930/2330) Philadelphia Union v Chicago Fire (1930/2330) Toronto v New York City (1930/2330) Minnesota United v Colorado Rapids (2000/0000) DC United v Columbus Crew (2000/0000) Dallas v Inter Miami (2030/0030) Portland Timbers v LA Galaxy (2200/0200) Los Angeles v Houston Dynamo (2230/0230) SJ Earthquakes v Real Salt Lake (2230/0230)