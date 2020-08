MLS Top Scorers

Aug 22 (OPTA) - Top Scorers in the MLS on Friday 1 D. Rossi (Los Angeles) 8 2 G. Zardes (Columbus) 6 3 A. Akinola (Toronto) 5 4 J. Ebobisse (Portland) 4 M. Eriksson (San Jose) C. Mueller (Orlando City SC) A. Pulido (Sporting Kansas City) Sergio Santos (Philadelphia) D. Váleri (Portland) B. Wright-Phillips (Los Angeles) 5 Nani (Orlando City SC) 3 L. Amarilla (Minnesota) S. Blanco (Portland) G. Kinda (Sporting Kansas City) D. Kreilach (Real Salt Lake) R. Laryea (Toronto) J. Lewis (Colorado) R. Lod (Minnesota) J. Medina (New York) K. Molino (Minnesota) J. Morris (Seattle) C. Pavón (LA Galaxy) K. Shelton (Sporting Kansas City) S. Taïder (Montreal) M. Urruti (Montreal) C. Wondolowski (San Jose) L. Zelarayán (Columbus)